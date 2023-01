Oekraïne beschuldigt Internationaal Olympisch Comité ervan “de oorlog tegen Rusland te promoten”

Dik pak sneeuw verwacht in Oostenrijk: “Lokaal tot 180 centimeter”

Het gaat komende week flink sneeuwen in de Alpen, en dan vooral in Oostenrijk. Daar is op veel plaatsen een verse sneeuwlaag voorspeld van 1 tot anderhalve meter. “Lokaal kan er tot 180 centimeter vallen”, zegt VTM-weerman David Dehenauw. Ook in delen van de Italiaanse en Zwitserse Alpen gaat het sneeuwen. In Frankrijk zal dat minder het geval zijn.

12:21