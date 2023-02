Oekraïne bereidt zich voor op groot nieuw Russisch offensief

Kiev vreest dat “zwaarste gevechten nog moeten komen”

Oekraïne verwacht dat Rusland in het voorjaar een nieuw offensief zal starten, gevolgd door de zwaarste gevechten sinds het uitbreken van de oorlog. "We hebben een lange, zware weg achter de rug, maar ik besef dat de ergste gevechten nog moeten komen", wellicht in de komende twee à drie maanden, verklaarde de secretaris van de Nationale Veiligheidsraad in Oekraïne, Oleksij Danilov, in een interview dat werd uitgezonden op de Britse zender Sky News.

1 februari