Oekraïne begint strafzaak tegen Wagner-baas: “Direct verantwoordelijk voor duizenden oorlogsmisdaden”

Oekraïense soldaten getuigen over strijd tegen Wagner-leger: “Ze klimmen letterlijk over de lijken van hun strijdmakkers”

Oorlogsmisdaden

"Het hoofd van deze groep is direct verantwoordelijk voor duizenden oorlogsmisdaden. Hij geeft openlijk zijn rol toe in de oorlog tegen Oekraïne en lost, met toestemming van het Kremlin, personeelsproblemen op door tienduizenden gevangenen te rekruteren" voor de oorlog, aldus de Oekraïense procureur-generaal Andriy Kostin.

Verantwoording

Criminele organisatie

Washington heeft Wagner intussen tot internationale criminele organisatie bestempeld en sancties opgelegd . De VS rechtvaardigden die beslissing door niet alleen te wijzen op de bloedige strijd in het oosten van Oekraïne, maar ook op de misdaden die Wagner pleegt in Afrika. De huurlingen zouden onder andere in Mali en de Centraal Afrikaanse Republiek verantwoordelijk zijn voor massa-executies en verkrachtingen.

“Sleutelcomponent”

Volgens schattingen van Amerikaanse en Britse militaire deskundigen heeft Wagner tot 50.000 strijders in Oekraïne onder haar bevel. Volgens Londen zijn de huurlingen inmiddels een “sleutelcomponent” in de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne geworden. De groep is vooral zeer actief in de felle strijd om Bachmoet in Oost-Oekraïne.