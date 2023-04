“Oekraïense winst dit jaar onwaarschijnlijk”

De Amerikaanse topmilitair Mark Milley denkt niet dat Oekraïne de oorlog dit jaar zal winnen. De Oekraïense president Volodimir Zelenski wil alle Russische militairen uit het land verdrijven en dat wordt erg lastig, aldus de legerstafchef in een interview met nieuwssite Defense One.

In de bezette gebieden zitten volgens Milley honderdduizenden Russen. Over Zelensky’s doel zegt hij dat het “niet onmogelijk is” om te bereiken. “Ik zeg alleen dat het een zeer moeilijk taak is.” Kiev ziet het vertrek van het Russische leger als een voorwaarde voor vrede. Een wapenstilstand wordt als onacceptabel gezien, omdat Rusland dan nog steeds de controle heeft over delen van Oekraïne.

De Verenigde Staten zijn een van de belangrijkste bondgenoten van Oekraïne in de ruim een jaar durende strijd tegen Rusland. De Amerikanen leveren miljarden aan steun. Er zijn volgens Milley geen plannen om langeafstandsraketten van het type ATACMS te sturen. “We hebben er zelf relatief weinig van en we moeten ervoor zorgen dat we onze eigen munitievoorraden onderhouden.”

Beperkte winst

Intussen stelt het Britse ministerie van Defensie in een dagelijkse update over het conflict dat het Russische winteroffensief aan het falen is. Londen focust ditmaal op generaal Valeri Gerasimov, de opperbevelhebber die in januari persoonlijk het commando nam over de operaties in Oekraïne. Zijn commando wordt gekenmerkt door de inspanningen om een algemeen winteroffensief te lanceren. Dat offensief moet de Russische controle uitbreiden naar de hele Donbas-regio. “Na tachtig dagen wordt het steeds duidelijker dat dit project gefaald is.”

Op verschillende assen van het front is er slechts heel beperkte winst geboekt, ten koste van tienduizenden gesneuvelden, dixit Londen. Het tijdelijk voordeel in aantal manschappen na de Russische gedeeltelijke mobilisatie in de herfst, zou zo “grotendeels verkwist zijn”.

Moskou wijst de dagelijkse inlichtingenupdate die het Britse ministerie van Defensie via Twitter verspreidt af als desinformatie.

