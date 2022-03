Oekraïense vrouwen leren hoe ze molotovcocktails moeten gooien

OVERZICHT. Beschietin­gen in Soemy en luchtalarm in Kiev: dit gebeurde afgelopen nacht in Oekraïne

Er hebben de afgelopen 24 uur opnieuw beschietingen plaatsgevonden in verschillende Oekraïense steden. In de regio Soemy, in het noordoosten van Oekraïne, zijn de steden Soemy en Lebedin door Russische troepen beschoten, zo werd vannacht gemeld. Het luchtalarm in Kiev is vannacht meermaals afgegaan, maar de Russische eenheden zijn de Oekraïense hoofdstad nog niet binnengedrongen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de bevolking in een nieuwe videoboodschap opgeroepen om de Russische troepen uit het land te verdrijven. Lees hier wat er de afgelopen uren allemaal gebeurde.

6 maart