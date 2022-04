Oekraïense vrouw barst uit in tranen wanneer ze het lichaam van haar vader vindt op straat

Rusland valt opnieuw Oekraïense hoofdstad Kiev aan: verschil­len­de explosies in wijk in Kiev, aanval op wapenfa­briek

De Oekraïense hoofdstad Kiev ligt onder vuur bij een nieuwe Russische aanval, aldus officiële bronnen. Er waren verschillende explosies in de wijk Darnytsia, maakte burgemeester Vitali Klitsjko vandaag bekend via Telegram. Ook een Oekraïense militaire fabriek in een van de buitenwijken van de hoofdstad is onder vuur genomen, bevestigen zowel Oekraïense als Russische bronnen. Bij de aanval in Kiev viel een dode en raakten meerdere mensen gewond, meldde burgemeester Klitsjko op de lokale tv.

16 april