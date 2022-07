Oekraïense vrouw (83) richt zich tot Poetin na raketaanval Charkiv: “Weer drie mensen dood. En waarom? Omdat hij gek is geworden”

De 83-jarige Raisa Shapoval, een van de bewoners van het appartementsgebouw, kan niet geloven hoe haar woning in enkele minuten tijd veranderde in een berg puin. De Oekraïense trok fel van leer tegen de Russische president Vladimir Poetin. “Ik wil tegen hem zeggen dat hij gek is geworden. Hij is zijn verstand volledig verloren. Hoe is het mogelijk dat al die raketten en bommen nu nog ingezet worden, in de 21ste eeuw?”, aldus een emotionele Shapoval.