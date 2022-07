Oekraïense vrijwilligers ruimen puin van gebombardeerde woningen tijdens ‘opruim-rave’

Russische wapenhande­laar niet op de hoogte van eventuele gevangenen­ruil met Amerikanen, zegt zijn vrouw

De Russische wapenhandelaar Viktor Boet, die in de VS in de cel zit, is er niet van op de hoogte dat hij eventueel zou worden geruild tegen twee Amerikanen die vastzitten in Rusland, onder wie basketster Brittney Griner, ploeggenote van Emma Meesseman. Dat zegt zijn echtgenote Alla Boet, nadat Amerikaanse media melding hadden gemaakt van de ruil.

12:03