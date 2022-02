Oekraïense VN-ambassadeur vraagt moment van stilte, Russische tegenhanger onderbreekt hem

Professor Kerremans over tactiek Poetin: “Dit lijkt echt te passen in plan om zo snel mogelijk zoveel mogelijk controle over Oekraïne te krijgen”

We zijn nu anderhalve dag ver in de Russische invasie van Oekraïne. En het gaat snel. “Mijn inschatting is dat de Russische president Vladimir Poetin staat waar hij waarschijnlijk wil staan”, zegt Bart Kerremans, professor internationale politiek (KU Leuven) aan ‘VTM NIEUWS’.

25 februari