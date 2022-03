Oekraïense VN-ambassadeur leest berichten voor van Russische soldaat vlak voor hij sterft: “Mama, ik ben in Oekraïne, hier woedt echte oorlog, ik ben bang”

3 procent van in EU verkochte bestelwa­gens is elektrisch aangedre­ven, in België 1 procent

In de hele Europese Unie was goed 3 procent van de in 2021 verkochte bestelwagens elektrisch aangedreven. Voor ons land gaat het om amper 1,1 procent van de verkoop. Tegenover 2020 werd er in die categorie in België wel een stijging opgetekend met 60 procent, maar in absolute aantallen ging het nog altijd om slechts 757 exemplaren. Ter vergelijking: er werden meer dan 66.500 op diesel aangedreven bestelwagens verkocht in België. Dat blijkt uit cijfers van de Europese sectorfederatie ACEA.

