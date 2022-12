Oekraïense vluchtelingen moeten wijken voor skiënde parlementsleden in Tsjechië

TotalEner­gies neemt afstand van Russische partner Novatek

De Franse energiereus TotalEnergies neemt afstand van Novatek, de historische partner in Rusland. De participatie van 19,4 procent in Novatek schrijft TotalEnergies voortaan niet meer in de eigen boeken. Daarvoor zal het olie- en gasbedrijf een afwaardering van 3,7 miljard dollar in het vierde kwartaal inschrijven. TotalEnergies trekt ook met onmiddellijke ingang de twee vertegenwoordigers in Novateks raad van bestuur terug, meldt het bedrijf.

9 december