Oekraïense vluchtelingen in Polen gaan meebetalen aan opvang: maximum 6,40 euro per dag

Waarom slapen er Oekraïense vluchtelin­gen op straat? Wat is er gebeurd met #plekvrij?

Negen maanden na de eerste Oekraïense vluchtelingen aankwamen in ons land, slapen er Oekraïense vluchtelingen in het Zuidstation. “De toestroom van Oekraïners komt bovenop de opvangcrisis en ‘gewone’ daklozen. Dit is onhoudbaar”, klinkt het bij Samusocial. Poetin heeft tijd en de oorlog duurt langer dan eerst gedacht. Sommige opvanggezinnen trekken het niet meer. Wat blijft er na meer dan een half jaar oorlog nog over van alle solidariteit?

18 november