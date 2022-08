Oekraïense verdedigingsmuur in Donbas zwaar onder druk

Russische troepen vallen met man en macht aan in Bachmoet, een hoeksteen van het Oekraïense verdedigingssysteem rond de fel betwiste Donbas. Dat heeft de Oekraïense generale staf bekendgemaakt in een dagelijks situatierapport. Pro-Russische rebellen hadden vrijdag al gemeld dat er grote gevechten waren in het stadsgebied.

Sinds de inname van de regio Loehansk zijn de Russische offensieve inspanningen in Oost-Oekraïne geconcentreerd op de aangrenzende regio Donetsk. Stap voor stap hebben de Russische invallers de Oekraïense verdedigers de afgelopen weken weten terug te dringen en controleren ze er intussen zowat 60 procent van het grondgebied.

Het hoofdkwartier van de Oekraïense troepen in de Donbas is gelegen in agglomeratie Slovjansk - Kramatorsk. Vanuit het oosten wordt dit gebied beveiligd door de vestingslinie Siversk - Soledar - Bachmoet, maar die linie wankelt nu op verschillende plaatsen. Russische troepen zijn momenteel aanwezig in de buurt van Siversk en Soledar en de zwaarste gevechten vinden momenteel al plaats in Bachmoet, dat door de Russen met artillerie en tanks wordt beschoten, aldus Kiev.

Volledig scherm © AFP

Ook in de stad Donetsk, die sinds 2014 in handen is van pro-Russische separatisten, wordt nog steeds gevochten. Troepen die trouw zijn aan Moskou proberen er de Oekraïners verder weg te duwen. In het gebied rond het stadje Avdiivka, ten noorden van Donetsk, zijn er verschillende pogingen tot aanvallen geweest, volgens het Oekraïense leger.

In het zuiden van het land ligt het momentum echter wel bij Oekraïne. Daar concentreren Russische troepen zich op de verdediging van hun posities in de bezette gebieden, aldus het situatieverslag. Het Oekraïense leger had eerder gemeld dat het minstens zes Russische wapen- en munitiedepots en twee commandoposten in de regio Cherson had vernietigd.