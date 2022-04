Oekraïense troepen weigeren zich over te geven en blijven Marioepol verdedigen

In dit labyrint van tunnels en gangen heeft het laatste verzet in Marioepol zich verschanst

Na meer dan zeven weken strijd is bijna heel Marioepol in Russische handen. De laatste Oekraïense strijders hebben zich verschanst in een grote metaalfabriek van Azovstal en kregen nog tot deze middag 13 uur (tijd in Moskou, 12 uur in België) om zich over te geven. Anders zullen ze allemaal gedood worden, volgens het Russische ministerie van Defensie. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is of niet. Het complex is een waar labyrint van tunnels en gangen en dat maakt dat de Russen tot het uiterste zullen moeten gaan om de fabriek te veroveren.

13:16