Oekraïense troepen vinden steeds meer Chinese onderdelen in Russische wapens

In Russische wapens worden steeds meer Chinese onderdelen aangetroffen, zo stellen Oekraïense troepen op het slagveld vast. China heeft nochtans herhaaldelijk ontkend dat het militaire uitrusting naar Rusland stuurt, maar uit gelekte informatie zou blijken dat het land in het geheim een wapendeal met Rusland heeft gesloten.

Het Oekraïense leger blijft “verschillende elektronica” vinden in Russische wapens die op het slagveld worden aangetroffen. “De trend is nu dat er minder in het Westen gemaakte componenten worden gevonden, maar meer Chinese onderdelen”, aldus Vladyslav Vlasiuk, die de stafchef van de Oekraïense president adviseert over het sanctiebeleid. “We pikken veel verschillende dingen op van Chinese makelij”, verklaarde Vlasiuk aan ‘Reuters’ tijdens een videogesprek. Dit kan verklaard worden door het feit dat de voorraad westerse componenten in Rusland stilaan uitgeput raakt door de westerse sancties.

Achterpoortjes

Vlasiuk beschreef de “voortdurende strijd” om eerst sancties tegen Rusland op te leggen en vervolgens de achterpoortjes te sluiten die Moskou zou vinden om ze te omzeilen.

Sinds de Russische invasie van Oekraïne heeft China herhaaldelijk ontkend militair materieel naar Rusland te sturen. Maar volgens Oekraïense experts zijn er componenten van Chinese makelij gevonden in onder meer het navigatiesysteem van drones waarvoor eerder een Zwitsers systeem werd gebruikt. De deskundigen meldden ook dat Russische tanks bleken te zijn uitgerust met een Chinees vuurcontrolesysteem, waar vroeger een systeem van Franse makelij voor werd gebruikt.

KIJK. China verzekert Duitsland geen wapens te leveren aan Rusland

‘Reuters’ kon de informatie niet onafhankelijk verifiëren, en kan ook niet met zekerheid zeggen of de bewuste onderdelen mogelijk bedoeld waren voor niet-militaire doeleinden of naar Rusland zijn gekomen via een derde partij.

Reactie China: “Normale handelsrelatie”

Op de vraag of Chinese bedrijven onderdelen voor Russische militaire hardware hebben geleverd, antwoordde de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken aan ‘Reuters’ dat China “door de eeuwen heen een normale handelsrelatie was aangegaan met alle landen, inclusief Rusland, op basis van gelijkheid en wederzijds voordeel”. “Wat de export van militaire goederen betreft, heeft China altijd een voorzichtige en verantwoordelijke houding aangenomen. Dat is altijd zo geweest.”

Volledig scherm Vernielde Russische militaire voertuigen © AFP

Vlasiuk zei dat Oekraïne enkele Chinese fabrikanten en leveranciers heeft kunnen identificeren en dat het die informatie ook heeft gedeeld met westerse bondgenoten. Zo noemde hij de Chinese wapenproducent China North Industries Group (Norinco) en leverancier Xinxing Guangzhou Import & Export Co zonder te specificeren wat ze hebben geleverd.

Recent hebben de Verenigde Staten nog Chinese bedrijven toegevoegd aan de sanctielijst. China, dat zich opwerpt als bemiddelaar, beweert dat het niet geïnteresseerd is in het aanwakkeren van het conflict zoals westerse wapenleveringen dat wel zouden doen.

