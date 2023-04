"Oekraïense troepen stoten door tot oostelijke oever Dnjepr”

Volgens het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) zou uit locatiegegevens en tekstberichten van Russische militaire bloggers moeten blijken dat Oekraïense troepen posities hebben ingenomen op de linker-, of oostelijke, oever van de Dnjepr. Dat zou voor het eerst zijn, al is niet duidelijk hoe groot het succes van de Oekraïense voortgang precies is.