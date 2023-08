Oekraïense troepen laten complexe westerse tactieken varen en kiezen voor wat ze het beste kennen

Wat als de Russen Zelensky zouden doden? “Het is niet ondenkbaar”

Wie volgt Oekraïens president Zelensky op als de Russen hem doden? Volgens Amerikaanse nieuwssite Politico werkte Kiev een gedetailleerd plan uit. Zelensky overleefde al een dozijn moordaanslagen sinds de start van de oorlog. Wat als de volgende poging wél lukt? En hoe realistisch is dat? We vroegen het aan oud-kolonel en analist Roger Housen en Rusland-expert Laura Vansina (VUB). “Hij is het meest kwetsbaar op Oekraïense bodem.”