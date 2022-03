Oekraïense transport-app ontpopt zich tot levensreddende tool voor inwoners van Kiev

Voor de Russische invasie was de Oekraïense app ‘Kyiv Digital’ een app om tickets voor het openbaar vervoer te kopen in de hoofdstad Kiev. Nu, te midden van de oorlog, heeft de app zich ontpopt tot een levensreddende tool die Oekraïners op de hoogte brengt van luchtaanvallen en hen informatie geeft over de dichtstbijzijnde schuilplaatsen en bunkers.

Gebruikers van de app ‘Kyiv Digital’ hebben onder meer toegang tot waarschuwingen en bommeldingen, kaarten waarop schuilplaatsen staan aangeduid, informatie over hoe ze het Oekraïense leger kunnen steunen, adressen van apothekers en links naar bijkomende informatiebronnen. ‘Kyiv Digital’ is met zijn 1,5 miljoen gebruikers momenteel één van de meest gebruikte apps in het land.

De app kon zich in minder dan 24 uur na het begin van de Russische invasie in Oekraïne omvormen tot een informatietool met behulp van Petro Olenych, de chief digital officer van het land.

Alerts voor luchtaanvallen

Voor heel wat inwoners van de Oekraïense hoofdstad is de app onmisbaar geworden, onder meer omdat ze een overzicht biedt van de tankstations die nog open zijn in de omgeving. Aangezien het openbaar vervoer erg beperkt is en heel wat tankstations gesloten zijn, kunnen gebruikers zo lange zoektochten naar brandstof vermijden.

“De app is er al een tijdje en ik vond hem voordien vooral handig omdat je ermee kon betalen voor parkeerplaatsen en er tickets voor de bus mee kon kopen”, aldus onderzoeker Denys Malakhatka. “Sinds het begin van de oorlog hebben ze de app veranderd. Nu sturen ze je alerts wanneer je moet schuilen. Ik vind het ook erg goed dat ze laten weten wanneer een potentiële aanval voorbij is, zodat je weer even kan ontspannen.”

Ook Google ontwikkelde eerder al een systeem waarmee Android-gebruikers een melding krijgen in het geval van een luchtaanval.