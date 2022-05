Oekraïense strijders in belegerde staalfabriek Marioepol slaan noodkreet: “Ik kan alleen maar hopen op een wonder”

“Het lijkt erop dat ik in een helse realityshow zit waar we als militairen vechten voor het leven, elke kans grijpen om mensen te redden en de hele wereld kijkt naar een interessant verhaal! Zulke scenario’s worden gebruikt in films en series. Het enige verschil is dat het geen film is en wij geen fictieve personages zijn! Dit is het echte leven! Pijn, lijden, honger, kwelling, tranen, angst, dood - allemaal echt!”, begint de leider van de 36ste mariniersbrigade zijn bericht.

Hij plaatste er een foto van zichzelf bij waarop hij ongeschoren, met wazige ogen en met een ogenschijnlijk gebroken neus te zien is. “Ik hoop dat de hogere krachten (in de brede zin van het woord) een oplossing vinden voor onze redding! Zodat deze helse realityshow zal eindigen... Hogere machten, we wachten op het resultaat van jullie acties... De tijd verstrijkt en de tijd is ons leven!”, vervolgt Volynsky.

Heel moeilijk

Luchtalarm

In grote delen van Oekraïne loeide afgelopen nacht het luchtalarm. Volgens het persbureau Unian was dat onder andere het geval in de hoofdstad Kiev en omgeving, maar ook in Lviv in het westen, Charkov en Donetsk in het oosten en Odesa in het zuiden. Volgens lokale berichten waren er explosies te horen in Odesa. Het is vooralsnog onduidelijk of het om Russische raketinslagen ging of om defensief vuur van de Oekraïense luchtverdediging. Er waren ook explosies te horen in de zuidelijke stad Mykolajiv.