Oekraïense stad organiseert hartverscheurend herdenkingsmoment voor 243 kinderen die gestorven zijn tijdens oorlog

Generaal en ‘held van Rusland’ die Poetin trofee moest bezorgen in Donbas al twee weken niet meer gezien

De generaal die begin april door de Russische president Vladimir Poetin werd aangesteld om orde op zaken te stellen in Oekraïne na de tegenvallende militaire resultaten in en rond Kiev, is volgens hoge officieren in het Pentagon al twee weken niet meer gezien. Aleksander Dvornikov (60) moest het Kremlin een trofee bezorgen door de oostelijke regio van de Donbas te veroveren - liefst nog voor de Dag van de Overwinning op 9 mei - maar daar is hij vooralsnog niet geslaagd.

1 juni