Oekraïense speelt nog een laatste keer piano in gebombardeerd huis

VOOR EN NA. Satelliet­beel­den tonen vernieling van Marioepol na Russische bombarde­men­ten

Gisteren namen Russische tanks de Oekraïense havenstad Marioepol onder vuur. Op videobeelden is te zien hoe onder meer een woonblok in de stad wordt bestookt. Marioepol kreeg het al erg zwaar te verduren door de Russische aanvallen. De vernieling in de stad is bijgevolg erg groot.

13 maart