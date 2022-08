"Oekraïense special forces en verzetsstrijders achter explosies op de Krim”

Update Oekraïne probeert Russen klem te zetten: “Opnieuw cruciale brug in Cherson vernietigd”

Oekraïne beweert dat het opnieuw een voor de Russen cruciale brug in Cherson, in het zuiden van het land, heeft vernietigd. Door strategisch belangrijke bruggen in de regio te bombarderen, proberen de Oekraïense militairen de Russen de pas af te snijden. Volgens Kiev is de brug aan de dam in de stad Nova Kachovka – die al eerder aangevallen werd – nu onbegaanbaar. Daarmee zijn alle bruggen in de regio door de Oekraïense strijdkrachten beschadigd.

14 augustus