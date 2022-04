Oekraïense soldaten lijken gevangen genomen Russische militairen te executeren

“Centrum Marioepol groten­deels in Russische handen”

De pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne hebben naar eigen zeggen met behulp van Russische troepen grotendeels de controle verworven over het centrum van Marioepol, de strategisch belangrijke havenstad in het zuiden van Oekraïne. “We kunnen zeggen dat in het centrale deel van de stad de belangrijkste gevechten achter de rug zijn”, aldus woordvoerder Eduard Bassoerin op de Russische staatstelevisie.

13:22