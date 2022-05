Oekraïense soldaat zingt Songfestival-lied vanuit Azo­vstal-fa­briek tijdens bombarde­men­ten

Een Oekraïense soldaat heeft een video gedeeld waarin hij het lied ‘Stefania’ zingt vanuit de ondergrondse gangen van de Azovstal-fabriek. In de achtergrond is te horen hoe de belegerde fabriek in Marioepol gebombardeerd of beschoten wordt. Afgelopen weekend won Oekraïne het Eurovisiesongfestival met ‘Stefania’. Het nummer is sinds de Russische inval in eigen land uitgegroeid tot een anti-oorlogslied.