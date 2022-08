Oekraïense soldaat wilt terug gaan vechten nadat hij ernstig gewond raakte in oorlog: "Mijn woede is groter dan de pijn, ik wil ze allemaal dood”

Leider Al-Qaida gedood bij dro­ne-aan­val door VS in Afghanis­tan

Ayman Al-Zawahiri (71), de leider van het terreurnetwerk Al-Qaida, is door de Amerikanen gedood. Dat gebeurde met een drone-aanval in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Dat bevestigt de Amerikaanse president Joe Biden in een toespraak, nadat het nieuws eerder op de dag al was uitgelekt. Het gaat om de eerste bekende Amerikaanse aanval op Afghaans grondgebied sinds de taliban er in augustus vorig jaar de macht overnamen.

9:19