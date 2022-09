“Oekraïense regio’s hebben voor toetreding gestemd” in omstreden annexatie-referenda, beweren Russische staatsmedia

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Sinds vrijdag lopen er meerdaagse omstreden referenda in vier Oekraïense gebieden die door Rusland worden bezet. Het gaat om de pro-Russische separatistische gebieden Donetsk en Loehansk in het oosten en de gebieden Cherson en Zaporizja in het zuiden. Volgens de Russische staatsmedia zouden de regio’s met een overweldigende meerderheid van meer dan 96 procent gestemd hebben voor toetreding tot de Russische Federatie. In de vier regio’s is tussen de 12 en 22 procent van de stemmen geteld.

De Oekraïense regering en haar westerse bondgenoten zien de volksraadpleging als een schijnvertoning waarvan de uitslag al vaststaat en die kan leiden tot verdere escalatie van het conflict.

Inlijving

De stembussen sloten vandaag om 16.00 uur lokale tijd (15.00 uur Belgische tijd), nadat inwoners vijf dagen de tijd hadden om te stemmen. In de regio Loehansk werd bekendgemaakt dat de opkomst hoog zou zijn geweest: meer dan 92 procent.

In de betrokken gebieden zijn veel inwoners intussen gevlucht. Verwacht wordt dat Poetin de gebieden tegen vrijdag al kan annexeren. Die dag spreekt hij in Moskou beide kamers van het parlement toe.

Het Britse ministerie denkt dat Russische leiders “vrijwel zeker” hopen dat aankondiging van de inlijving wordt gezien als rechtvaardiging van de oorlog in Oekraïne en de patriottische steun voor de “speciale militaire operatie” zal versterken. De Britten schrijven op basis van inlichtingen dat dit streven zal worden ondermijnd door de recente tegenslagen voor Rusland in Oekraïne en de gedeeltelijke mobilisatie.

Mensen brengen hun stem uit aan een stembureau buiten in Loehansk.

Gevolgen

Bij toetreding van de vier bezette gebieden heeft Rusland zo’n 20 procent van Oekraïne in handen, inclusief de Krim. Dat zou zowel diplomatiek als militair grote gevolgen hebben. Aanvallen op die delen van Oekraïne zouden dan aanvallen op de Russische Federatie worden. "Als de territoriale integriteit van ons land wordt bedreigd, zullen we alle beschikbare middelen gebruiken om onze mensen te beschermen", waarschuwde Poetin in een speech onlangs. Hij leek daarmee te zinspelen op het gebruik van kernwapens.

Als Rusland de gebieden onder zijn controle zou annexeren, dan zijn onderhandelingen geen optie meer, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zondag in een interview met ‘CBS News’. Zelensky had eerder ook al meermaals gewaarschuwd dat “pseudoreferenda” de kans op vredesonderhandelingen zouden torpederen.

Een man op een brandwondeneenheid in een ziekenhuis in Donetsk brengt zijn stem uit.

Twee gemeentewerkers brengen hun stem uit in Zaporizja.

In de eerste weken na de Russische inval van Oekraïne werden er onderhandelingen tussen beide strijdende partijen opgestart. Die liggen echter al een hele tijd stil.

Moskou eiste als voorwaarde voor vrede onder meer de erkenning van het schiereiland de Krim, in 2014 ingelijfd, als Russisch territorium. De verwachting is dat hetzelfde zal gebeuren met de met geweld en hulp van pro-Russische separatisten ingenomen provincies in het zuiden en oosten van Oekraïne.

Sanctielijst

De Europese Commissie wil al wie in Oekraïne betrokken is bij de organisatie van de referenda op haar sanctielijst plaatsen, zo maakte een woordvoerder vanmiddag bekend. Voor de EU zijn de referenda vanuit internationaal rechterlijk opzicht volstrekt illegaal, herhaalde Peter Stano, de woordvoerder van buitenlandvertegenwoordiger Josep Borell. “Er zullen gevolgen zijn voor iedereen die deelgenomen heeft aan de organisatie van deze illegale referenda en die ze heeft ondersteund”, aldus Stano.

Volgens Stano kunnen ook Europeanen die door Moskou als “internationale waarnemers” van de referenda worden ingeschakeld, gesanctioneerd worden. De uiteindelijke beslissing is echter voor de lidstaten, die de nieuwe sancties unaniem moeten goedkeuren.

