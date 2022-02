Oekraïense regering deelt karikatuur die Poetin vergelijkt met Hitler: “Dit is geen ‘meme’, maar de realiteit”

“Grootste Europese oorlog sinds 1939"

Ook de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Rusland, Michael McFaul, maakte de link met Hitler. Hij vergeleek de Russische aanwezigheid in Oekraïne dan weer met de Duitse invasie in Polen in 1939, eveneens aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. “Dat wil niet per se zeggen dat het zal escaleren tot een wereldoorlog, maar dit is wel de grootste conventionele oorlog in Europa sinds 1939", aldus McFaul. “De geschiedenis heeft aangetoond dat oorlogen veel langer kunnen duren dan leiders zeggen, en dat ze ook groter kunnen worden”, liet hij weten in de Amerikaanse talkshow ‘Today’.