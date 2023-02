Oekraïense procureur-generaal noemt deportatie Oekraïense burgers "genocide”

KIJK. Gada (4) verloor moeder en broertje, maar kan eindelijk vader weer in armen sluiten na aardbeving

Dit is het aangrijpend moment waarop Ahmet Ayyan zijn dochter Gada (4) terugziet na de aardbeving in het Turkse Adana. Ahmet verloor bij de ramp zijn vrouw en zoon, maar hield zich sterk voor zijn dochtertje. Vier dagen lang zaten ze samen vast in het puin, Ahmet zelfs tot aan zijn nek. “Mijn dochter zei me: ‘Papa, niet huilen. Wees kalm. Ze komen ons redden’.” Na hun bevrijding werden ze van elkaar gescheiden, en wist Ahmet vier dagen lang niet waar zijn kindje was.