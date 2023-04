Oekraïense president Zelensky op bezoek in Polen

Militair expert becijfert: “Poetins leger zal uiterlijk in oktober verslagen zijn”

Defensiespecialist en econoom Marcus Keupp van de militaire academie in het Zwitserse Zürich noemt de Russische strategie in Oekraïne een regelrechte “catastrofe”. “Dit is een uitputtingsslag die Rusland eenvoudigweg niet kan volhouden.” Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer Poetins leger door zijn reserves heen zit, analyseert hij op basis van nauwgezette berekeningen.