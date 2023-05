Oekraïense president Zelensky aangekomen in Duitsland

Alarmsi­tu­a­tie in Spanje, maar bodem in rest van Europa veel minder droog dan vorig jaar

De droogte in de bodem is op het Europese continent veel minder uitgesproken dan een jaar geleden, maar in Spanje is de situatie veel erger. Dat blijkt uit gegevens van de Europese klimaatdienst Copernicus, die het Franse persbureau AFP analyseerde.