Oekraïense president Zelenski tevreden met brede internationale steun

Zwangere journalis­te mag dan toch terugkeren van Afghanis­tan naar haar thuisland Nieuw-Zee­land

De zwangere ongehuwde journaliste Charlotte Bellis is dan toch welkom in haar thuisland Nieuw-Zeeland. Dat laat Bellis zelf weten in een bericht op Twitter. De vrouw probeert al maandenlang om van Afghanistan naar haar thuisland te reizen om daar te bevallen, maar door de strenge coronamaatregelen in Nieuw-Zeeland leek dat onmogelijk.

8:46