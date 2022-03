Oekraïense president Zelenski spreekt EU-parlement en "de rest van de wereld" toe

OVERZICHT. Alles wat je moet weten over wat er afgelopen nacht en vanmorgen in Oekraïne gebeurde

Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie is driekwart van de zowat 160.000 troepen die Rusland aan de Oekraïense grenzen had verzameld, inmiddels het land binnengetrokken. De Russische hoofdmacht is met een meer dan zestig kilometer lang konvooi op weg naar Kiev en bevindt zich op zo’n 25 kilometer van de hoofdstad. Op satellietbeelden is te zien dat er ook in Wit-Rusland helikopters en extra grondtroepen klaarstaan. President Zelenski vraagt om een no fly-zone boven Oekraïne en noemt de Russische aanvallen op Charkov van maandag “een oorlogsmisdaad”.

9:24