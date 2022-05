Oekraïense president wil volgende editie songfestival in Marioepol organiseren

Na de overwinning van Oekraïne op het Eurovisiesongfestival in Turijn, wil de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de komende editie in Marioepol organiseren. Dat zei hij op zijn Telegram-kanaal. Het Eurovisiesongfestival wordt elk jaar georganiseerd in het land dat de vorige editie won. Aangezien de Oekraïense inzending Kalush Orchestra, met het lied ‘Stefania’, zaterdag de meeste punten sprokkelde bij de deelnemende landen, valt die eer volgend jaar Oekraïne te beurt.

Zelensky toonde zich op Telegram dolblij met de overwinning. "Onze moed maakt indruk in de wereld, onze muziek verovert Europa!", schreef hij. "Volgend jaar ontvangt Oekraïne het Eurovisiesongfestival. Voor de derde keer in onze geschiedenis."

De president zou Europa voor de liedjeswedstrijd dan graag uitnodigen in Marioepol. De havenstad in het zuidoosten van het land is nagenoeg verwoest na de Russische inval in Oekraïne en staat momenteel onder controle van de Russen. "We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het Oekraïense Marioepol op een dag deelnemers en gasten van het Eurovisiesongfestival ontvangt." Hij uitte daarbij zijn wens voor een "vrij, vreedzaam en heropgebouwd" Marioepol.

Of Oekraïne ook daadwerkelijk het Eurovisiesongfestival zal kunnen organiseren, blijft voorlopig nog onduidelijk. De organisator van de internationale muziekwedstrijd, de European Broadcasting Union (EBU), gaf in de nacht op zondag alvast aan in gesprek te zullen gaan met de Oekraïense openbare omroep UA:PBC.

"Het is duidelijk dat er unieke uitdagingen zijn bij de organisatie van de competitie van volgend jaar", aldus de EBU. "Zoals in elk ander jaar kijken we ernaar uit om met UA:PBC en andere belanghebbenden in gesprek te gaan over de vereisten en verantwoordelijkheden van het organiseren van de competitie.”

Volledig scherm Kalush Orchestra poseert na de winst. © REUTERS