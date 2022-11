Oekraïense politie vindt martelkamers in Cherson na vertrek Russen

Macron over WK voetbal in Qatar: “We moeten sport niet politiek maken”

Alhoewel het WK voetbal omstreden is vanwege de mensenrechtensituatie in gastland Qatar, vindt de Franse president Emmanuel Macron dat het toernooi en die problematiek twee losse zaken zijn. “Ik denk niet dat we sport politiek moeten maken”, liet de president donderdag aan journalisten weten in Bangkok.

10:08