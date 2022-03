Oekraïense parlementsleden vragen Belgische collega's om steun voor no fly-zone

De Oekraïense parlementsleden stelden zich op als één front, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. "Onze grote vrees is dat Rusland, nu het de oorlog op het terrein aan het verliezen is, zal proberen om steden te vernietigen zoals het heeft gedaan in het Syrische Aleppo of het Tsjetsjeense Grozny. De stad Charkiv is al in puin gelegd", zei Oleksandr Merezkho, voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken in het Oekraïense parlement.