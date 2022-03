Oekraïense Opperrabbijn hekelt Russische oorlogsretoriek: “Wij hebben geen denazificatie nodig, zíj wel”

Tiener die twee leerkrach­ten doodstak op Zweedse school was binnen de tien minuten gevat, motief nog onbekend

De verdachte van de dodelijke mesaanval in een school in het Zweedse Malmö was binnen de tien minuten na de eerste oproep naar de hulpdiensten opgepakt. Dat heeft politiechef Petra Stenkula gezegd. De politie onderzoekt nog wat het motief was van de 18-jarige.

12:34