Oekraïense opperbevelhebber vastberaden: geen compromissen over bevrijding

Twee vliegtui­gen uit WOII botsen tegen elkaar en storten neer tijdens vliegshow in Dallas: 6 doden

Twee vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog zijn zaterdag tijdens een vliegshow in Dallas op elkaar gebotst. Hierdoor veranderde de Wings Over Dallas Airshow, een herdenkingsevenement op Veteranendag in een gruwelijk tafereel. Daarbij vielen zes dodelijke slachtoffers.

13 november