Oekraïense onderzoekers beweren Russisch "martelcentrum" te hebben ontdekt in Cherson

Een voormalige jeugdgevangenis die in maart werd ingenomen door de Russen zou getransformeerd zijn tot een gevangenis. Er werden voornamelijk mannen opgesloten die weigerden samen te werken met de Russen of die verzet toonden.

Enkele weken na de inname zou het geschreeuw zijn gestart, zo getuigen buren en lokale winkeliers. De buren zagen - via hun balkon of achter hun ramen - hoe mannen met zakken over het hoofd naar binnen werden gesleurd. Ze zagen ook hoe sommige lichamen weer terug naar buiten werden getransporteerd. Roerloos. “Soms kwamen ze, volledig gehavend en gedesoriënteerd, weer naar buiten”, aldus Ira, die een kiosk uitbaat vlakbij de jeugdgevangenis.

Ook de gepensioneerde Vitaly Serdiuk belandde in de gevangenis. Zijn zoon dient immers in het Oekraïense leger en dat waren de Russen te weten gekomen. Zij vielen het huis van Serdiuk op brutale wijze binnen en schoten in het rond zodra buren begonnen te protesteren. Serdiuk werd meegenomen en keerde vier dagen later pas terug naar huis. Hij zou meermaals te horen hebben gekregen dat de afranselingen de schuld van zijn zoon waren. De oude man was zo zwaar gehavend dat zijn vrouw hem twee maanden lang niet alleen durfde te laten.