Oekraïense officier: “We zagen hoe Poetins troepen werden meegesleurd door watermassa na dambreuk”

Toen de dam dinsdagochtend instortte, was “niemand aan Russische zijde in staat om weg te komen”, vertelde Andrei Pidlisnyi. “Alle regimenten die de Russen aan die kant van de dam hadden, werden overstroomd. Alle Russische posities werden weggevaagd.”

Topadviseur Zelensky: “Volgende stap kan opblazen van kerncentrale zijn, Poetin is tot alles in staat”

“Russen lieten alles achter”

“De linkeroever of oostoever ligt lager dan de rechteroever, dus raakte deze meer overstroomd. De vijandelijke posities direct aan de rivieroever zijn dan ook meteen onder water komen te staan én weggevaagd. Bij de posities van de vijand gaat het niet alleen om loopgraven, maar ook om gewone burgerhuizen waar de Russische soldaten verbleven”, zei Pidlisnyi. “We konden hen allemaal zien omdat ze gewoon renden en zichzelf probeerden in veiligheid te brengen. Ze verlieten niet alleen hun posities, maar lieten ook al hun wapens, uitrusting en munitie achter, en zelfs gepantserde voertuigen. Ze hebben nu heel wat gewonden en doden.”

Oorzaak

Er is nog altijd veel onduidelijkheid over wat nu precies de instorting van de dam veroorzaakt heeft. Volgens verscheidene experts die de Amerikaanse krant ‘The New York Times’ sprak, wijst alles in de richting van een opzettelijke ontploffing in de dam. Oekraïne wijst met een beschuldigende vinger naar Rusland en het Russische leger geeft Oekraïne dan weer de schuld. “Nee, Oekraïne heeft de dam niet verwoest omdat wij het gebied niet controleren”, zei Pidlisnyi. “De verwoesting is voor ons net een groot probleem omdat er heel veel burgers moeten geëvacueerd worden.”