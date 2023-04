Oekraïense NAVO-lidmaatschap op agenda van top in juli: “De toekomst van Oekraïne is in de NAVO”

UpdateOp de volgende top van de NAVO, in juli in Vilnius, zal de kwestie van het Oekraïense lidmaatschap besproken worden. Dat heeft NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg donderdag gezegd tijdens zijn verrassingsbezoek aan Kiev.

De prioriteit van de verdragsorganisatie in Oekraïne is een militaire overwinning op Rusland, aldus nog de secretaris-generaal. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky greep die uitspraken aan om hem te helpen “de terughoudendheid van onze partners te overwinnen om wapens te leveren met een groot bereik, moderne vliegtuigen, artillerie en pantservoertuigen”.

“De toekomst van Oekraïne is in de Europese-Atlantische familie, de toekomst van Oekraïne is in de NAVO”, aldus Stoltenberg, tijdens een persconferentie aan de zijde van de Oekraïense president. “Het is tijd” om Oekraïne uit te nodigen, klonk het.

Volledig scherm Stoltenberg en Zelensky tijdens hun meeting in Kiev © ANP / EPA

Begin april had Stoltenberg al een nieuw steunprogramma aangekondigd voor Oekraïne om de weg naar het lidmaatschap te effenen. Het initiatief moet het voor het land gemakkelijker maken om zich aan te passen aan de normen van het bondgenootschap en een naadloze samenwerking met de NAVO mogelijk maken. Stoltenberg herhaalde donderdag dat het programma “een bewijs van het langetermijnengagement van de NAVO met Oekraïne” is.

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg is donderdag in de Oekraïense hoofdstad Kiev aangekomen voor een verrassingsbezoek. Naast een ontmoeting met Zelensky, bezocht Stoltenberg ook de stad Boetsja, waar Russische soldaten vorig jaar een bloedbad hebben aangericht. Hij betuigde er zijn respect aan de slachtoffers en legde een bloemenkrans neer. Andere programmapunten zijn voorlopig niet bekend. In kringen van de NAVO is te horen dat geplande ontmoetingen om veiligheidsredenen geheim worden gehouden.

Volledig scherm Jens Stoltenberg eerde de gesneuvelde Oekraïense soldaten. © REUTERS

Sinds het begin van de Russische oorlog geldt Stoltenberg als een trouwe supporter van Oekraïne en heeft hij gepleit voor nieuwe wapenleveringen aan de Oekraïense strijdkrachten. “De NAVO staat vandaag, morgen en zo lang als nodig is achter jullie”, zei Stoltenberg nog. “We weten niet wanneer deze oorlog zal eindigen, maar we weten dat de Russische agressie een giftig patroon is dat gestopt moet worden. Daarom moeten we de strijdkrachten van Oekraïne blijven versterken. En we moeten ervoor zorgen dat er krachtige regelingen worden getroffen voor de veiligheid van Oekraïne.”

Volledig scherm Jens Stoltenberg bezocht een tentoonstelling van vernielde Russische voertuigen. © REUTERS

Stoltenberg heeft de Oekraïense president Zelensky ook uitgenodigd voor de NAVO-top van 11 en 12 juli in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Het is nog onduidelijk of Zelensky effectief present zal geven.

De woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, zei donderdag volgens staatspersbureau Interfax, dat Rusland zich bedreigd zag door een mogelijk NAVO-lidmaatschap van Oekraïne omdat het “een ernstig, significant gevaar voor ons land en voor de veiligheid met zich meebrengt”.