Oekraïense minister wil dat Westen vernietigende clustermunitie levert: “Zal enkel tegen Russisch leger worden gebruikt”

Taliban vallen politiebu­reau in Pakistan aan: zeven doden

In de miljoenenstad Karachi in het zuiden van Pakistan, hebben gewapende taliban een politiebureau bestormd. Daarbij zijn zeven doden gevallen, onder wie de drie aanvallers, zo is uit officiële bron vernomen. “Onze moedjahedien hebben het politiecentrum van Karachi aangevallen”, zei een woordvoerder van de Pakistaanse taliban (TTP).