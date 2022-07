Oekraïense minister deelt aangrijpende foto van Roman (7), die zware brandwonden opliep bij raketaanval op Vinnytsia

Baby overleden in snikhete auto: “Vader vergat zoontje naar de crèche te brengen”

In het zuidwesten van Frankrijk is gisteren een jongetje van 14 maanden overleden in de auto van zijn vader. De auto stond geparkeerd bij de fabriek waar de man werkt en was snikheet geworden. Volgens lokale media was de vader vergeten zijn zoontje naar de crèche te brengen.

21 juli