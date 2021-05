Oekraïense miljonair krijgt huisarrest omdat hij geheime informatie lekte naar Rusland

Terwijl Poetin harde taal spreekt, eisen 14.000 betogers z'n vertrek

22 april Op een bijzonder woelige dag in Rusland trokken 14.000 aanhangers van oppositieleider Aleksej Navalny in 29 steden de straat op. Meer dan 1.600 mensen werd opgepakt. Intussen ‘geselde’ president Poetin in zijn jaarlijkse 'State of the Union' andere, ‘buitenlandse katten’.