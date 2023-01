Oekraïense militairen in VS voor Patriot-training

Biden: oorlog in Oekraïne is in kritieke fase beland

De Amerikaanse regering beloofde Kiev het Patriot-systeem te sturen tijdens het bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan Washington in december. Die drong maandagavond in zijn dagelijks videotoespraak aan op snellere en betere besluitvorming in het Westen over wapenleveranties. Zelensky verwees niet alleen naar de dodelijke aanval op een flatgebouw in de stad Dnipro die tientallen levens eiste, maar waarschuwde ook voor nieuwe pogingen vanuit Moskou om het initiatief in de oorlog te herwinnen.