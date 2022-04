“Oekraïense meisjes laten haar kort scheren om er minder knap uit te zien, zo hopen ze aan verkrachting te ontsnappen”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ivankiv, een stad op 80 kilometer van Kiev, werd op 30 maart bevrijd van de Russische bezetter. Sindsdien stromen de gruwelverhalen met mondjesmaat naar buiten.

“Twee zusjes verkracht”

Beschastna beschrijft hoe beestachtig vrouwen behandeld werden. “In een dorp zijn twee zusjes verkracht. Ze zijn amper 15 en 16 jaar oud. Vrouwen werden aan hun haren uit de kelder getrokken, zodat ze misbruikt konden worden. Meisjes lieten hun haar kort scheren om er minder knap uit te zien, zodat niemand nog naar hen zou omkijken.”

Vorige maand stelden de Oekraïense autoriteiten ook al een onderzoek in naar een andere verkrachtingszaak. Volgens de vrouw hadden Russische soldaten eerst haar echtgenoot vermoord. Daarna werd zij verkracht. Haar vierjarige zoon was in de kamer ernaast aan het huilen.

“Meestal ouderen”

De soldaten vonden er ook hun plezier in om haar mentaal te kwellen. “Gaan we haar doden of houden we haar in leven?”, vroegen ze onder meer in haar bijzijn.

Het Oekraïense parlementslid Lesia Vasylenko legde de kwestie eerder ook al op tafel. “We horen steeds meer verhalen van vrouwen die het slachtoffer geworden zijn van een groepsverkrachting. De slachtoffers zijn meestal diegenen die niet konden vluchten, de ouderen dus. Na deze misdaden werden ze meestal geëxecuteerd, sommigen hebben ook zelfmoord gepleegd. We verwachten dat er nog veel meer getuigenissen zullen opduiken van zodra de slachtoffers zich klaar voelen om erover te praten.”