Oekraïense media: "Poetin wil verdreven oud-president Janoekovytsj opnieuw aanstellen”

De Russische president Vladimir Poetin zou plannen hebben om de Oekraïense oud-president Viktor Janoekovytsj opnieuw aan te stellen in Oekraïne. Dat schrijven onafhankelijke Oekraïense media. De pro-Russische Janoekovytsj vluchtte in 2014 naar Rusland, nadat hij geprobeerd had om een pro-Europese volksopstand in zijn land bloedig neer te slaan.

Janoekovytsj zou volgens een bron bij de Oekraïense inlichtingendiensten momenteel in het Wit-Russische Minsk zijn en het Kremlin zou hem voorbereiden op “een speciale operatie”.

Wat die operatie precies inhoudt, is niet duidelijk. Volgens de online krant ‘Ukrayinska Pravda’ zouden er verschillende scenario’s zijn. De Russen zouden Janoekovytsj in Minsk kunnen uitroepen tot president van Oekraïne, maar ze zouden ook kunnen proberen om hem te laten terugkeren naar zijn vaderland of hem het Oekraïense volk kunnen laten toespreken.

13 jaar cel

Janoekovytsj werd in 2013 nog tot dertien jaar cel veroordeeld door een Oekraïense rechtbank voor hoogverraad. Hij zou Rusland onder meer geholpen hebben om het schiereiland de Krim te annexeren.

Janoekovytsj was president van 2010 tot 2014. Eerder was hij ook al twee jaar premier. Hij ging de mist in toen hij in november 2013 weigerde om een associatieverdrag met de Europese Unie te ratificeren. Dat zou leiden tot een verregaande politieke en economische samenwerking. Het leidde tot hevige pro-Europese protesten.

De president wilde als leider van een voormalige Sovjetrepubliek de relatie met Rusland niet hypothekeren en liet de demonstraties op het centrale Maidanplein in Kiev op 18 februari 2014 bloedig neerslaan. Dat leidde tot hevige gevechten in heel het land en drie dagen later vluchtte Janoekovytsj via de Krim naar Rusland. Hij zou sindsdien in Moskou verblijven.

