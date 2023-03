Oekraïense kinderen die naar Rusland gedeporteerd werden getuigen over hoe ze er mishandeld werden

Oekraïne is erin geslaagd om vijftien kinderen terug te halen die door de Russen gedeporteerd waren uit de vorig jaar bezette regio's van Charkiv en Cherson. Dat meldt de commissaris voor de mensenrechten van het Oekraïense parlement Dmytro Lubinets op berichtendienst Telegram. De kinderen zelf getuigden over wat ze in Rusland meemaakten.