Oekraïense jongeren ruimen puin van gebombardeerde woningen tijdens ‘opruim-rave’

VS: eerste gesprek met buitenland­mi­nis­ter Rusland sinds invasie

De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken heeft zijn eerste gesprek met zijn Russische collega Sergej Lavrov aangekondigd sinds de bloedige Russische invasie in Oekraïne. Blinken zal hameren op naleving van het akkoord over de export van graan uit Oekraïne, zo kondigde hij aan. Die uitvoer over de Zwarte Zee was door de oorlog stil komen te liggen.

27 juli