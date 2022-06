Oekraïense jongen (15) met drone speelde sleutelrol in afwering Russische troepen nabij Kiev

Toen Russische troepen in februari de Oekraïense hoofdstad Kiev naderden, schakelde het Oekraïense leger een dronepiloot in die een Russisch militair konvooi moest lokaliseren. Die dronebestuurder was de vijftienjarige Andrii Pokrasa. Met zijn drone wist hij het konvooi te vinden, waarop het door de Oekraïners werd gebombardeerd. Een held noemen zijn landgenoten hem.

De tiener kocht de drone vorige zomer met geld dat hij en zijn vader hadden verdiend met de verkoop van cryptomunten. Toen de Russen het land binnenvielen, bleef Pokrasa aanvankelijk thuis bij zijn familie, maar na enkele dagen werd hij gevraagd om hulp te bieden aangezien hij de enige persoon in de regio was met een functionerende drone.

Aan de Canadese nieuwszender Global News vertelde Pokrasa dat hij werd gecontacteerd omdat het Oekraïense leger op zoek was naar de GPS-coördinaten van het Russische konvooi. “Ze gaven ons informatie over waar de Russische colonne zich ongeveer zou kunnen bevinden. Het was onze opdracht om de exacte coördinaten te vinden en door te geven aan de soldaten.”

Zijn buren vreesden dat de drone hen tot doelwit zou maken, dus namen de jongen en zijn vader het toestel ‘s avonds in de duisternis mee naar een nabijgelegen veld in zijn dorp. Daar spotte hij met de drone uiteindelijk de koplampen van een truck die de locatie van het konvooi verraadden. “Ze bevonden zich op zo’n twee kilometer van ons”, vertelt Pokrasa. Zijn vader gaf de coördinaten via een socialemedia-app door aan het leger en het konvooi kon worden tegengehouden nabij Berezivka, op zo’n 40 kilometer ten westen van Kiev.

Joeri Kasjanov, commandant bij het Oekraiense leger, noemt de jongen “een echte held”. “Hij was de enige met ervaring met drones in die regio”, aldus de militair.

Gemengde gevoelens

De hele ervaring was “heel erg eng”, maar hij wilde niet dat de Russische soldaten zijn dorp zouden bezetten, zegt de tiener. Toch heeft hij gemengde gevoelens over de consequenties van zijn ontdekking: de Russische soldaten werden immers gedood. “Eerst was ik heel blij, maar het waren ook maar mensen. Het waren bezetters, maar ze waren mensen.”

Pokrasa kreeg vervolgens van het Oekraïense leger een grotere drone die langere afstanden kon afleggen, zodat hij hen kon blijven helpen bij het opsporen van de Russische troepen.

Ondertussen verblijft Pokrasa met zijn moeder Iryna in Polen, zodat hij daar zijn derde middelbaar kan afmaken. Zelf was ze nochtans graag gebleven, vertelt de vrouw, om haar land te helpen. Ze is trots op haar zoon en denkt dat voor hem een carrière als ondernemer is weggelegd, maar dan moet hij eerst wat meer tijd aan zijn studies spenderen, klinkt het.

Drones

Hobbydrones zijn een cruciaal instrument in de oorlog in Oekraïne. Dankzij de inzet van honderden drones kon uiteenlopende informatie vergaard worden, van de bewegingen van Russische troepen tot bewijzen van oorlogsmisdaden.

Taras Troiak, die aan het hoofd staat van de Oekraïense Federatie van Dronebezitters, noemt de kleine toestelletjes “gamechangers” in de oorlog. Hij startte een Facebookgroep die amateur-dronegebruikers aanmoedigde om Russische troepen in de omgeving van Kiev te lokaliseren en die informatie door te spelen aan het leger. Ondertussen telt de groep al zo’n duizend leden, en vanuit Europa en Noord-Amerika krijgen ze van sympathisanten drones toegestuurd om in te zetten in de strijd. “Als we deze operatoren en drones niet hadden om het Oekraïense leger te helpen, dan zou Kiev al bezet zijn door Russische troepen”, aldus Troiak, die de rol van Pokrasa in de ontdekking van het Russische konvooi bevestigt.

