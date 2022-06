Oekraïense graanproductie daalt met 40 procent

De Oekraïense graanfederatie gaat ervan uit dat de oogst dit seizoen 19,2 miljoen ton zal bedragen. In het seizoen 2021-2022 was er nog een recordoogst van 33 miljoen ton.



Toch blijft de opbrengst drie keer hoger dan de binnenlandse consumptie. Daarnaast beschikt de sector nog over 10 miljoen ton aan voorraden van vorig seizoen. "Ondanks de bezetting van gebieden en het leggen van mijnen in velden, zal Oekraïne bevoorraad zijn met graan en in staat zijn om graan te exporteren", benadrukt de federatie.